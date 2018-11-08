منتدى شباب العالم يجني ثماره في نسخته الثانية.. إعلان شرم الشيخ تكامل إفريقي عربي.. نواب: انطلاقة مصر نحو العالمية تبدأ من قلب القارة السمراء.. ومدينة السلام مؤهلة لاستضافة أكبر المؤتمرات الدولية

"أفريقية البرلمان": إعلان شرم الشيخ مدينة للتكامل العربي الإفريقي ذكاء سياسي

برلمانية: مدينة شرم الشيخ أصبحت منبرًا للتكامل العربي الإفريقي آمنة نصير: دعوة قوية للتقارب بين إفريقيا والعرب





منتدى شباب العالم بشرم الشيخ يثبت يومًا بعد يوم نجاحه فى نسخته الثانية، حيث يُعد هذا المحفل الدولي نقلة كبيرة لمصر فى استغلال طاقات الشباب بهدف توظيف أفكارهم وتطلعاتهم فى المسار الصحيح الذى يخدمهم، حتى لا يكونوا فريسة للمتاجرين بأحلامهم، ويتم تجنيدهم لخدمة الأفكار الإرهابية المتطورة، واستطاع منتدى شباب العالم أن يعلى من قيم التعايش والحوار لإحلال السلام العالمى ومواجهة التطرّف والأفكار الهدّامة، وهذا ما أكد عليه مختلف شباب العالم.





وجاءت التوصيات الختامية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية تعلى من قيمة التعاون المشترك، وظهر ذلك بعد إعلان شرم الشيخ للتكامل العربى الإفريقي الناتج عن نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، واعتماده كوثيقة رسمية تقدمت بها مصر من خلال وزارة الخارجية لدى جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي.





وأشاد نواب البرلمان بهذه التوصيات، واعتبروا أنها تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية العربية خلال الفترة المقبلة.





في البداية قال النائب محمود يحيى أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن إعلان شرم الشيخ مدينة للتكامل العربى الإفريقي، يدل على مدى وعي القيادة السياسية، مشيرًا الى أن انطلاقة مصر نحو العالم تبدأ بإطلاقها من قلب الدول الإفريقية.





وأضاف "يحيى" في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن القرار يعبر عن ذكاء القيادة السياسية، لافتا إلى أن مدينة شرم الشيخ مؤهلة لاستضافة أكبر المؤتمرات العالمية والعربية على كل المستويات أمنيًا ولوجيستيًا.





وأشار إلى إن التوصيات جاءت على قدر الحدث وعلى قدر التطلعات، وأبرزت للعالم توجه مصر الحقيقي نحو إعادة بناء المجتمعات على أساس تقبل الآخر والالتزام بثقافة الحوار وحفظ حقوق الشعوب في أن تحيا حياة كريمة





في السياق ذاته قالت النائبة شادية خصير عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن ما تم إعلانه في منتدى شباب العالم هو انفتاح جديد لقوة الشباب على مستوى العالم ، مؤكدة أن مدينة شرم الشيخ أصبحت منبراَ للتكامل العربى الأفريقى.





وأضافت خضير في تصريح خاص لـ" صدى البلد " بأن توصيات منتدى شباب العالم تجدد الثقة بين مصر والدول العربية والأفريقية، مؤكدة على أن هذا التجديد سيعيد العلاقات الدبلوماسية والسياحية بين مصر وجميع الدول الافريقية .





وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل جاهدا في سبيل توسيع التعاون بين مصر وجميع الدول، مؤكدًا أنه قائد عظيم يسير بمصر في الاتجاه الصحيح .





فيما قالت النائبة آمنة نصير عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إن إعلان شرم الشيخ للتكامل العربى الإفريقي الناتج عن نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، دعوة للتقارب بين أفريقيا وبين العرب حتى تكون كتلة دولية قوية ، مشيرة إلى أنها إذا نجحت ستصبح أقوى ما وصل إليه رئيس مصرى على مستوى المراحل الانتقالية في دعم المنطقة وأخذها لتصبح قوة عظمى لها دور وشأن بين الشعوب.





وأضافت نصير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لابد من تفعيل هذه الدعوة على أرض الواقع بالتخطيط العلمي والعقلي، حتى ترقى شرم الشيخ أمام العالم كله، مؤكدة أن مصر تتقدم إلى الأمام بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسعى دائما الى النهوض بالدولة المصرية.



