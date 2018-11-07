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صابرين: كنت بغني في أفراح وحفلات بفلوس أحسن من التمثيل مليون مرة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
محمد القاضي
أشارت الفنانة صابرين، إلى أنها كان لها باع قوي في الغناء، قائلة: «أنا كنت بغني في أفراح وحفلات، وكان ليا باع قوي في المغنى».

وأضافت، عبر فضائية "On E"،: «قبل الحجاب كنت أعلى واحده بتاخد أجر في فرح أو في حفلة»، موضحه: «كنت بعمل حفلات في كل دول الوطن العربي، وكنت باخد فلوس أحسن من التمثيل مليون مرة».

وتابعت: «بعد كدا حبيت مجال التمثيل، وأخذت قرار إني مش هغني تاني، وكان فيه مطربات بيتفرجوا عليا؛ علشان يقلدوني».
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