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فن

عباس النورى يكشف سر استيائه من باب الحارة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:36 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
كشف الفنان عباس النورى انه يشعر بحالة من الضيق عندما يحاصره النقاد فى شخصية "ابو عصام" التى قدمها فى مسلسل "باب الحارة" كون الشخصية حققت نجاحا كبيرا عند عرضها على مدار اجزاء الخمسة.

واضاف عباس النورى فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلا: " اعتبر هذه الشخصية هى بدايتى الحقيقية التى عرفنى منها الجمهور بشكل كبير على مستوى الوطن العربى ككل لكن فى نفس الوقت تضايقنى بسبب اختصار تاريخى الفنى فى شخصية واحدة وهو امر يظلم اعمالى السابقة".

وأشار عباس النورى الى ان من الاعمال التى اعتز بها كثيرا مسلسل "الاجتياح" الذى حصد كثيرا من الجوائز عالمية عام 2008".

يذكر أن عباس النورى تم تكريمه فى مهرجان الاسكندرية السينمائى فى دورته الأخيرة التى انتهت فى أكتوبر الماضى.
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