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محافظات

محافظ القاهرة: إجراءات فورية ضد المتقاعسين من مسئولي النظافة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:28 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالمتابعة والمرور اليومي الليلي للتصدى لأعمال البناء المخالف ليلًا ومصادرة الخلاط ومواد البناء.

وكلف المحافظ، بسرعة التعامل مع أي شكوى من التقصير في أعمال النظافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري ضد المقصر في عمله سواء من هيئة النظافة أو الحي أو الشركة والمتعهد المنوط بهم نظافة المنطقة محل الشكوى.

وشدد المحافظ، على أهمية التعامل مع الطرق الفرعية مثل المحاور الرئيسية تمامًا من نظافة شاملة يوميًا مع التأكد من كفاءة الإنارة العامة بها وتقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء وتعويض النقص في الارصفة من بردورات أو بلاط.

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