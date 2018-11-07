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الفقي: ثورة 25 يناير كانت بحاجة إلى ظهور تيار سياسي وطني.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:56 م
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
هاني حسين
قال مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن ثورة 25 يناير كانت في حاجة إلى ظهور تيار سياسي وطني معتدل يجذب الشارع، ويعافينا من كثير من الأخطاء التي وقعنا فيها، مضيفا "أشعر بالحزن على مئات المليارات التي ضاعت من مصر في تلك الفترة".

وأضاف "الفقي" في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا: "كنا نستطيع ان ننهض بمصر وننطلق بها إبان ثورة يناير، ولكننا نصحح ذلك الآن".

وتابع: خسائر الدماء في مصر سببها الإرهاب وأعداء مصر، لكن خسائر الدماء في الثورة ليست كثيرة"، مضيفا: "كنا نراهن على تحقيق الإصلاح قديما، لكن كل فترة محكومة بتطلعات أصحابها وطموحاتهم ورغباتهم".

وأكمل:" البطالة وغياب العدالة الاجتماعية وانعدام سيادة القانون يغلقوا باب الإصلاح، والثورة هي التغيير المفاجئ في شكل السلطة معتمدا على برنامج إصلاحي".
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