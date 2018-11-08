ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ننشر نتيجة انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بتعليم القاهرة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:54 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
انتهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من إجراءات انتخاب مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

وأسفرت عملية الانتخاب عن النتائج التالية، انتخاب عبد الرءوف علام رئيسا للمجلس، والدكتور مجدى أنيس نائبا لرئيس المجلس ، وأحمد كمال المراقب المالي للمجلس ، وذلك بالتزكية وسط ترحيب تهنئة من جميع أعضاء المجلس.

من جانبه، أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، والمدير التنفيذي للمجلس ، أن مجلس أمناء القاهرة أقوي المجالس ، مشيرًا إلى أنه متميز ومتماسك ويعمل بإخلاص وتعاون.

وقال "عطية"، نحن مجموعة متميزة مخلصة نعمل بحب واخلاص وتعاون، ورحب عطية بالأعضاء الجدد وهنأ الذين استمروا وتمني التوفيق للجميع.

وأعرب عبد الرؤف علام رئيس المجلس ، عن سعادته البالغة بالتعاون مع مدير المديرية ، وأعضاء المجلس الموقر، وعرض علام ابرز انجازات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين خلال العام الماضي ، ووعد بتحقيق المزيد والجديد هذا العام مرحبا بالأعضاء الجدد.

كما عرض أحمد كمال المراقب المالي للمجلس، ملخص ميزانية العام الماضي، وعرض بعض المقترحات للعام الحالي.
loading...

ترشيحاتنا

أسامة كمال عن نفق شرم الشيخ: فيه شغل كتير تحت وفوق الأرض

الأهلي والترجي.. رئيس الاتحاد التونسي: 3000 أهلاوي في استاد رادس

علاء عزت: طائرات غريبة تتابع تدريبات الأهلي في تونس

سفيرنا في تونس: طلبي من الجمهور بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر كذب.. ومدرجات الأهلي مؤمنة بالكامل

أبو العينين يزف بشرى سارة حول الطلب العالمي على السياحة المصرية.. فيديو

حليف أردوغان القوي يعترف: تركيا على حافة الهاوية

راموس يواصل مسيرة الدم ويتسبب في إصابة خطيرة للاعب فيكتوريا بلزن..فيديو

أبرزها الكرفس والمانجو والأفوكادو.. 10 أطعمة تخلصك من التوتر في العمل

الأهلي والترجي.. ناقد رياضي: حكم نهائي إفريقيا ضعيف الشخصية ..فيديو

حميد أحداد.. من هداف أفريقيا إلى عاطل في الزمالك

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة ويفوز على يوفنتوس بدوري الأبطال ..فيديو

رونالدو يفتتح التسجيل ليوفنتوس أمام مانشستر يونايتد بدوري الأبطال.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فيديو

سفيرنا في تونس: طلبي من الجمهور بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر كذب.. ومدرجات الأهلي مؤمنة بالكامل
سفيرنا في تونس: تحديد مكان لتجمع مشجعي الأهلي قبل الذهاب للمباراة
خالد ميري: لا يوجد حدث عالمي بحجم منتدى الشباب ..فيديو
طارق الأدور يعلن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي ..فيديو
سفير مصر بتونس يكشف حقيقة طلبه من الجماهير بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟