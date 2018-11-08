ننشر نتيجة انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بتعليم القاهرة

انتهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من إجراءات انتخاب مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.





وأسفرت عملية الانتخاب عن النتائج التالية، انتخاب عبد الرءوف علام رئيسا للمجلس، والدكتور مجدى أنيس نائبا لرئيس المجلس ، وأحمد كمال المراقب المالي للمجلس ، وذلك بالتزكية وسط ترحيب تهنئة من جميع أعضاء المجلس.





من جانبه، أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، والمدير التنفيذي للمجلس ، أن مجلس أمناء القاهرة أقوي المجالس ، مشيرًا إلى أنه متميز ومتماسك ويعمل بإخلاص وتعاون.





وقال "عطية"، نحن مجموعة متميزة مخلصة نعمل بحب واخلاص وتعاون، ورحب عطية بالأعضاء الجدد وهنأ الذين استمروا وتمني التوفيق للجميع.





وأعرب عبد الرؤف علام رئيس المجلس ، عن سعادته البالغة بالتعاون مع مدير المديرية ، وأعضاء المجلس الموقر، وعرض علام ابرز انجازات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين خلال العام الماضي ، ووعد بتحقيق المزيد والجديد هذا العام مرحبا بالأعضاء الجدد.



