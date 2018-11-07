آمال إبراهيم: شرم الشيخ من أكثر المدن المؤهلة لإقامة المهرجانات والمؤتمرات

قالت الدكتورة آمال ابراهيم، استشاري العلاقات الأسرية ورئيسة مهرجان المرأة العربية للإبداع، إن مدينة السلام "شرم الشيخ" تعد أكثر المدن المؤهلة لإقامة المهرجانات والمؤتمرات، مؤكدة أن هناك سهولة شديدة في الإجراءات بالمدينة.



وأوضحت آمال خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، أنها بادرت بفكرة المهرجان لدعوة السيدات العرب بمدينة السلام "شرم الشيخ" تدعيما للسياحة العربية.



وأشارت رئيسة مهرجان المرأة العربية للابداع، إلى أن التمكن الاقتصادي والمرأة والرياضة كانت أهم المحاور في الدورة الأولى من مهرجان المرأة العربية للإبداع، من خلال مجموعة من الجلسات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، مضيفة أن الدورة الثانية شملت مبادرة "يلا نلون مصر" والتي تعد أول مبادرة لتلوين وتجميل شوارع مصر.



وتابعت، أن الدورة الثالثة تدور حول الإعلام ودوره في مستقبل التنمية، نظرا للتغيرات الرقمية السريعة التي طرأت على كل المجتمعات خاصة العربية، مؤكدة أن هناك العديد من الحالات التي تدمن استعمال الهواتف الذكية والإنترنت.