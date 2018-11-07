وزيرة خارجية النمسا تكشف سبب حديثها بالعربية أمام الأمم المتحدة.. فيديو

قالت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، في حوار لها مع قناة "فرانس24، إن سبب تحدثها باللغة العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى سبتمبر الماضي، هو أن العربية واحدة من اللغات الـ6 الرسمية في الأمم المتحدة وهي لغة مهمة، وأنها أصبحت هكذا بسبب اللغة العربية.



وأضافت أنها قضت أوقاتا طويلة ودرست كثيرا في لبنان وسوريا والأردن، وتعلمت منهم كيف يواجهون الحرب والحياة والظروف الصعبة بالكرم، لذلك كان مهما بالنسبة لها أن تبدأ خطابها باللغة العربية.



وأشارت إلى أن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة تقام بإمكانيات كبيرة، في حين أن هناك أناسًا في سوريا واليمن يعيشون الحرب بعيدا عن كل ذلك لذلك اختارت الحديث باللغة "الجميلة والمهمة" في الأمم المتحدة.





