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محافظات

محافظ البحر الأحمر يناقش التصميم المقترح للمدخل الشمالي للمحافظة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:45 ص
اللواء أحمد عبد
اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر
إبراهيم جادالله
عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مساء أمس، الأربعاء، اجتماعًا بالديوان العام؛ لمناقشة التصميم المقترح للمدخل الشمالي للمحافظة الساحلية. 

خلال الاجتماع وجه المحافظ، المكتب الاستشاري، بمراعاة أن يتماشى المدخل مع الطابع المميز للمحافظة الساحلية، مع ضرورة إقامة منطقة خدمات جديدة تشمل كافيتريا ومحطة وقود، مشيرًا إلي رفع كفاءة المنطقة بالكامل، وتطويرها بما يشمل الكافيتريات القائمة حاليًا.

حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، والدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، والمهندس حاتم دياب المهندس الاستشاري بمكتب ارك بلان، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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