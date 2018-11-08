احذري.. السمنة تعرضك لخطر الإصابة بهذه الأمراض

هناك عدة أضرار على الإنسان تتسبب فيها السمنة، لذا يجب على من يصاب بها التفكير في البدء بإنقاص وزنه والتخلص من السمنة.





موقع "بولد سكاى" الهندي، أشار إلى أن السمنة هي مرض من أمراض سوء التغذية، ويتسبب الإصابة بها فى العديد من المضاعفات، أبرزها "التهاب المفاصل"، إضافةً إلى "آلام العمود الفقري، وانزلاق الفقرات".





وأوضح أن من أبرز الأمراض الأخرى التى تسببها السمنة؛ "ارتفاع ضغط الدم والسكري والإصابة بدهون الكبد والنقرس".





ووفقًا لتقرير نشره الموقع؛ يعد المصابون بالسمنة أكثر ميلًا للخمول وقلة النشاط، بسبب شعورهم الدائم بسوء الهضم والتعب سريعًا عند بذل أقل مجهود.





ويعد مرضى السمنة الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول؛ لأن نظامهم الغذائى فى الأغلب يعتمد على تناول كم كبير من الأطعمة الدسمة مرتفعة السعرات الحرارية.





وتسبب السمنة أيضًا، مشاكل العقم، فهى قد تكون سببًا فى حدوث تكيسات المبيض، وعدم انتظام الدورة الشهرية، عند الكثير من النساء فى مرحلة الخصوبة.





ويمكن التخلص من السمنة المفرطة ومخاطرها من خلال التدخل الجراحى كالقيام بتركيب بالون المعدة أو تكميم أو تدبيس المعدة، بجانب ممارسة الرياضة فهى من أهم العوامل في تخفيف الوزن.