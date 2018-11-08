تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، عن قصة قاسية واستثنائية، بعد مواجهة زوجة لأول مرة منذ أكثر من عام مع زوجها الذي أذاقها من العذاب ألوانًا مدفوعًا فقط بشبهات قد لا يكون لها أساس من الصحة.





ووقفت المرأة الروسية أمام زوجها السابق في قاعة المحكمة خلف القضبان وهي تنظر إليه وعينيها تمتلئ كرهًا بعد الذي فعله بها، حيث وقع عليها أقسى عقوبة بعدما اشتبه في أن لها علاقة غرامية برجلٍ آخر.





بدأت قصة الزوجة الشابة مارجريتا جراتشيوفا ، 26 سنة ، العام الماضي عندما أجبرها زوجها على دخول إلى سيارته وذهب بها إلى غابة بعيدة قام فيها بربطها، وجعلها تجلس على ركبتيها ثم قطع معصميها بفأس.





وخلال جلسة صادمة في المحكمة، رفضت الزوجة مارجريتا جراتشيوفا مطلب زوجها أن تغفر له خطأه بحقها، وقالت إنه يستحق عقوبة الإعدام، رغم أنها ألغيت، لكنه طالبها بأن تسامحه.





وعندما تم سؤال جراتشيوفا عن نوع العقوبة التي تريدها لزوجها الذي تطلقت منه "ما نوع العقوبة التي اريدها له؟ اريد له الموت باطلاق النار عليه".





وأضافت "على الأقل إن لم يتم إعدامه أود أن يحصل على حكم بالسجن مدى الحياة".





وأشاد الكثيرون في روسيا بالزوجة الشجاعة مع زوجها المتوحش، رغم أنه من حق الزوج أن يعلم بما تقوم به زوجته إلا أنه اتبع شبهات لا أساس لها، وقام بإنزال أقسى عقوبة بزوجته قبل أن يعذبها ويضربها.





وتم خياطة يد الشابة اليسرى من قبل الجراحين، ولديها الآن ذراع يمنى "روبوتية".





وفي مشاهد مشحونة بالعاطفة في قاعة المحكمة في سيرباخوف ، تُظهر اللقطات كيف وقفت إلى جانب محاميها ووجهت أسئلة لزوجها الذي قطع يدها.





وقالت مارجريتا: " لقد خسرت بما فعلت لقد أحببتك بينما أنت شككت بي، لقد أثبت العقوبة مضاعفة ستمكث في السجن لسنين، وأنا أم أطفالك سأصبح معاقة".





ورد عليها زوجها السابق: "عندما ارتكبت الجريمة لم أفكر في من سيكون بالسجن، أو الذي سيصبح معاقًا ، أو الأطفال الذي سيتركون بدون أم وأب".





وأضاف "ما أهمني هو فقط كرامتي كزوج".