هوفنهايم يخطف تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة أمام ليون بدوري الأبطال

تعادل أوليمبيك ليون الفرنسي أمام ضيفه هوفنهايم الألماني، بنتيجة 2-2، في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب «بارك أولمبيك ليون».





وأحرز الهدف الأول لليون، الفرنسي نبيل فقير عند الدقيقة 19، فيما عزز تانجي ندومبيلي في الدقيقة 28.





وفي الشوط الثاني استطاع هوفنهايم تقليص الفارق، عندما سجل اللاعب الكرواتي كراماريتش الهدف الأول للفريق الألماني في الدقيقة الـ65، فيما أتى هدف التعادل عن طريق بافيل كاديرابيك، في الدقيقة 90.



