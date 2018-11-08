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رياضة

هوفنهايم يخطف تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة أمام ليون بدوري الأبطال

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:25 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
تعادل أوليمبيك ليون الفرنسي أمام ضيفه هوفنهايم الألماني، بنتيجة 2-2، في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب «بارك أولمبيك ليون».

وأحرز الهدف الأول لليون، الفرنسي نبيل فقير عند الدقيقة 19، فيما عزز تانجي ندومبيلي في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني استطاع هوفنهايم تقليص الفارق، عندما سجل اللاعب الكرواتي كراماريتش الهدف الأول للفريق الألماني في الدقيقة الـ65، فيما أتى هدف التعادل عن طريق بافيل كاديرابيك، في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليون للنقطة الـ8، ليبقى في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة الـ2 في المركز الثالث.
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