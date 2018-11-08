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من الفائز الحقيقي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:16 ص
نانسي بيلوسي ودونالد
نانسي بيلوسي ودونالد ترامب
حسام رضوان
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في تقرير لها بعنوان "من فاز بالانتخابات النصفية؟"، إن الديمقراطيين والجمهوريين والرئيس ترامب، ادعوا جميعهم النصر بعد انتهاء الانتخابات النصفية التي جرت أمس الأول، الثلاثاء، على الرغم من حدوث انتصارات مع بعض الخسائر الكبيرة لكلا الجانبين.

واحتفلت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، من ولاية كاليفورنيا، بانتصارها ونجاح الديمقراطيين في الحصول على أغلبية مجلس النواب، ومن المتوقع أن تسعى لاستعادة دور زعيم الأغلبية في المجلس.

وتحدثت أمام أنصارها بعد أن بات واضحًا أن الديمقراطيين سيشهدون استعادة أغلبية النواب من الجمهوريين للمرة الأولى منذ عام 2010، وقالت "غدًا سيكون يومًا جديدًا في أمريكا، البلاد أرادت السلام، هذه الانتخابات كانت حول استعادة الضوابط والموازين الدستورية إلى إدارة ترامب"، ودافعت أيضًا عن نظام "أوباما كير" للرعاية الصحية، الذي يسعى الجمهوريون بقيادة ترامب إلى الإطاحة به.

وأضافت المجلة، أن الفوز في مجلس النواب يمنح "بيلوسي" والديمقراطيين القدرة على التحقيق في إدارة ترامب وإبطال سياسات الرئيس الأكثر عدوانية بشأن الهجرة، مثل بناء الجدار الحدودي مع المكسيسك.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن الانتخابات النصفية حققت نصرًا ساحقًا للجمهوريين، الذين عززوا سيطرتهم على مجلس الشيوخ، وأن نصرًا كبيرًا تحقق، حتى أنه تلقى مكالمات تهنئة من زعماء أجانب، وأنه يمكنه الآن العودة واستكمال العمل.

وأكد المجلة، أنه رغم قيام كلا الجانبين بتفسير النتائج لصالحه، إلا أن المؤكد أن النتائج في جميعة أنحاء البلاد تعكس حقيبة مختلطة من الإيجابيات والسلبيات لكلا الطرفين.

وذكرت أنه وحتى الساعات الأولى من الصباح، حقق الديمقراطيون مكاسب على المستويين الوطني والدولي، وحصلوا على 26 مقعدا أكثر من الجمهوريين بواقع 219 مقعدا لـ193 في مجلس النواب، وقلبوا نتائج 7 ولايات في سباق حكام الولايات، فيما كانت نتائج ولاية جورجيا غير مؤكدة، ومن المحتمل أن يتجه التصويت إلى جولة الإعادة في ديسمبر المقبل.

لكن حتى مع فقدهم السيطرة الكاملة على الكونجرس، حصل الجمهوريون على مقعدين في مجلس الشيوخ أكثر من الانتخابات السابقة، وأن إبقاء مجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين وترامب يعني أن لديهم صلاحية تعيين وتأكيد القضاة الفدراليين، وقضاة المحكمة العليا، فلطالما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه فخور بكيفية تمكن الحزب الجمهوري من تشكيل محاكم الأمة لأجيال قادمة، ومع تقدم القضاة في العمر، يمكن أن يعين ترامب مزيدا من القضاة أمام المحكمة العليا.

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