مشجع زملكاوي يتمنى فوز الأهلي على الترجي ..فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا من الشارع المصري حول توقعات الجماهير لنتيجة مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا، وقال أحد المواطنين إن الأهلى سيفوز بنتيجة 1-0 سيحرزه اللاعب صلاح محسن.





وفى نفس السياق قالت سيدة أخرى خلال تعليقها ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأهلي سيفوز ويتأهل لكأس العالم للأندية.





وقال آخر، إن المباراة صعبة وسيتعادل الأهلى مع الترجى ويصعد، وأكدت سيدة، أن الأهلى يمثل مصر فى تونس والجميع مطالب بتشجيعه.





وجاء أيضًا فى التقرير، أن "مشجع زملكاوي" تمنى الفوز للأهلى؛ لأنه يلعب باسم جميع المصريين.