ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

انفراد بالمستندات .. 10 كليات بعين شمس دون انتخابات وفوز 762 طالبا بالتزكية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو ممدوح
حصل «صدى البلد» على البيان الإحصائي للأعداد النهائية للمرشحين لانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس، والمعتمد من اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة.

وكشف البيان الذي يتضمن عدد الطلاب المرشحين بكل لجنة فى كل كلية من كليات الجامعة، بأنه لا توجد انتخابات في 10 كليات من أصل 15 كلية، فاز المرشحين فيها بالتزكية، وبدون إجراء انتخابات.

وانحصرت انتخابات اتحاد الطلاب في 5 كليات فقط بالجامعة، أولها كلية التجارة، والتي يتنافس فيها 3 طلاب فقط بالفرقة الثالثة على عضوية لجنة الأسر، أما باقي لجان الكلية فاز أصحابها بالتزكية، وكلية الحقوق، التي يجرى فيها انتخابات بالفرقة الأولى فقط، ليتبقى 3 كليات يجري بها انتخابات هم التمريض، الزراعة، الهندسة.

كما يشير الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، إلى فوز 762 طالبا بالتزكية بمختلف كليات الجامعة، لعدم وجود مرشحين منافسين، بل هناك كليات بها نقص في عدد أعضاء اللجان، ولم تكتمل قائمة أعضاء الاتحاد بها.

يذكر أن إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية بدأت يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر وتنتهي يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية في الكليات صباح اليوم الخميس 8 نوفمبر، والجولة الأولى للانتخابات 11 نوفمبر، وجولة الإعادة 12 نوفمبر، و13 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، و14 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتنتهى الجولة الانتخابية فى 15 نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.
انفراد بالمستندات .. 10 كليات بعين شمس دون انتخابات وفوز 762 طالبا بالتزكية
انفراد بالمستندات .. 10 كليات بعين شمس دون انتخابات وفوز 762 طالبا بالتزكية
انفراد بالمستندات .. 10 كليات بعين شمس دون انتخابات وفوز 762 طالبا بالتزكية
loading...

ترشيحاتنا

طريقة عمل شكشوكة خضراوات بأسهل الخطوات

محمد رمضان يحقق 23 مليون جنيه بالديزل

الكويسين لأحمد فهمي يقترب من 21 مليون جنيه

الأهلي والترجي.. إجراءات أمنية مشددة لتأمين نهائي دوري الأبطال

تعرف على الحالة المرورية اليوم.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق

مانشستر يونايتد يكرر إنجازه التاريخي أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

طارق الأدور يعلن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي ..فيديو

فرنسا تقود أوروبا من أجل التصدي لترامب في العقوبات على إيران

الصين تطلق سيارات ذاتية القيادة للعمل بالشوارع والأجرة مجانا

مورينيو يفسر سبب استفزازه لجماهير يوفنتوس

سفير مصر بتونس يكشف حقيقة طلبه من الجماهير بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر

السعودية: منح العامل المنتهي عقد عمله وقت كاف للبحث عن عمل آخر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

فيديو

تعرف على الحالة المرورية اليوم.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء
خالد ميري: الإعلام العالمي تحدث عن منتدى الشباب بشكل إيجابي ..فيديو
ميري: المنتدى فرصة لا تتكرر بالعالم للحوار بين الشباب وصناع القرار ..فيديو
سفيرنا في تونس: طلبي من الجمهور بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر كذب.. ومدرجات الأهلي مؤمنة بالكامل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟