انفراد بالمستندات .. 10 كليات بعين شمس دون انتخابات وفوز 762 طالبا بالتزكية

حصل «صدى البلد» على البيان الإحصائي للأعداد النهائية للمرشحين لانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس، والمعتمد من اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة.



وكشف البيان الذي يتضمن عدد الطلاب المرشحين بكل لجنة فى كل كلية من كليات الجامعة، بأنه لا توجد انتخابات في 10 كليات من أصل 15 كلية، فاز المرشحين فيها بالتزكية، وبدون إجراء انتخابات.



وانحصرت انتخابات اتحاد الطلاب في 5 كليات فقط بالجامعة، أولها كلية التجارة، والتي يتنافس فيها 3 طلاب فقط بالفرقة الثالثة على عضوية لجنة الأسر، أما باقي لجان الكلية فاز أصحابها بالتزكية، وكلية الحقوق، التي يجرى فيها انتخابات بالفرقة الأولى فقط، ليتبقى 3 كليات يجري بها انتخابات هم التمريض، الزراعة، الهندسة.



كما يشير الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، إلى فوز 762 طالبا بالتزكية بمختلف كليات الجامعة، لعدم وجود مرشحين منافسين، بل هناك كليات بها نقص في عدد أعضاء اللجان، ولم تكتمل قائمة أعضاء الاتحاد بها.



يذكر أن إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية بدأت يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر وتنتهي يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية في الكليات صباح اليوم الخميس 8 نوفمبر، والجولة الأولى للانتخابات 11 نوفمبر، وجولة الإعادة 12 نوفمبر، و13 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، و14 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتنتهى الجولة الانتخابية فى 15 نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.