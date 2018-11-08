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محمد فاروق: غياب أزارو عن الأهلي في المباراة النهائية سيكون له تأثير ..فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:53 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الكابتن محمد فاروق، نجم النادى الأهلى السابق، إن غياب النجم الكبير وليد أزارو عن المباراة النهائية سيكون له تأثير، موضحًا أنه يمتلك قدرات وسرعات ممتازة.

وأضاف "فاروق"، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن السرعات فى اللقاء النهائى سيكون لها عامل أساسي فى نتيجة المباراة.

وأشار نجم الأهلي السابق، إلى أن هناك البديل لـ"أزارو"، وهو النجم مروان محسن؛ لأنه يمتلك خبرات كبيرة سواء بعد مشاركته مع المنتخب في كأس العالم أو النادي الأهلى.

وأوضح أن الأهلى فى المباراة النهائية مطالب بالهدوء والعمل على إحراز هدف فى بداية المباراة، مؤكدًا أن المباراة "مباراة هدوء"، مؤكدًا أن قدرة النادى الأهلى على الاحتفاظ بالكرة ستكون سببًا فى انتهاء المباراة بنتيجة إيجابية للأهلى.

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هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟