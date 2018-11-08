3 وزراء يفتتحون معرض القاهرة الدولي للابتكار.. اليوم

تفتتح أكاديمية البحث العلمي فعاليات معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بأرض المعارض - مدينة نصر، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

ويفتتح المعرض كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات.

ويفتتح المعرض كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات.