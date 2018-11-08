ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

3 وزراء يفتتحون معرض القاهرة الدولي للابتكار.. اليوم

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:31 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
تفتتح أكاديمية البحث العلمي فعاليات معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بأرض المعارض - مدينة نصر، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

ويفتتح المعرض كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات.

ومن المقرر أن تشارك العديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية بابتكارات متميزة في المجالات المختلفة، وسيكون ضيف شرف المعرض هذا العام دولة جنوب أفريقيا، حيث تشارك بعدد من الابتكارات، كما يشهد المعرض ممثلون عن وزارة البحث العلمي في دولة جنوب أفريقيا، والهيئات الراعية للابتكار مثل هيئة التكنولوجيا والابتكار، والهيئة القومية لتمويل البحوث في جنوب أفريقيا، كما أن هناك مشاركة من بعض الجامعات الأمريكية كجامعة ستانفورد ومؤسسة AUTM.
loading...

ترشيحاتنا

نائب رئيس الترجي يكذب كاف ويكشف سبب تأخر طرح تذاكر نهائي أفريقيا

الحبس 6 أشهر وغرامة لحيازة الأسلحة البيضاء بالأماكن العامة

مذيعة أمريكية شهيرة تكشف: نائبان ديمقراطيان سيوقعان بالرئيس ترامب.. صور

وادي دجلة يقهر الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية.. صور

أقوى رسالة من السائحين الأجانب عن مصر

محمد عودة يقترب من تدريب بتروجيت عقب استقالة طارق يحيى

عزة مصطفى تكشف تفاصيل رسالة محمد صلاح لـ نحاتة المنيا.. فيديو

أسامة كمال عن نفق شرم الشيخ: فيه شغل كتير تحت وفوق الأرض

68 عاما وما زال الحلم العربي حبيس الأدراج.. القوة العربية المشتركة الورقة الأخيرة لحماية العرب.. مطالب مصرية بضرورة تشكيلها لمواجهة التحديات المختلفة.. وإيران وتركيا وإسرائيل ثلاثي الخطر على المنطقة

شاهد.. أول إطلالة لـ شيماء سيف بعد شهر العسل

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة ويفوز على يوفنتوس بدوري الأبطال ..فيديو

مصطفى الفقي يكشف السبب الرئيسي في الإساءة لنظام مبارك ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فيديو

سفير مصر بتونس يكشف حقيقة طلبه من الجماهير بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر
مصطفى الفقي يكشف السبب الرئيسي في الإساءة لنظام مبارك ..فيديو
مشجع زملكاوي يتمنى فوز الأهلي على الترجي ..فيديو
الأهلي والترجي.. ناقد رياضي: حكم نهائي إفريقيا ضعيف الشخصية ..فيديو
الفقي: ثورة 25 يناير كانت بحاجة إلى ظهور تيار سياسي وطني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟