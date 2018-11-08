أسامة كمال: اتحاد علماء المسلمين إرهابي ومتطرف

قال الإعلامي أسامة كمال، إن قطر أطاحت بالقرضاوي من رئاسة اتحاد علماء المسلمين ودفعت بـ"الريسوني" خلفًا له، مشيرًا إلى أن دور القرضاوي بالنسبة لقطر انتهى عند هذا الحد وأطاحوا به.





وأضاف "كمال"، خلال تقديمه لبرنامج "مساء dmc" والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن اتحاد علماء المسلمين يعتبر نموذجًا لكل ما هو متشدد ومتطرف، موضحًا أن أحد المواقع الإخبارية نشرت منذ أسبوع أن الدوحة تريد تجديد النشاط الإخواني للاتحاد عن طريق الإطاحة بالقرضاوي وتولية الريسوني بدلًا منه، وهو من أحد صقور جماعة الإخوان الذي يهاجم دول التحالف الرباعي من أجل استرضاء قطر.



