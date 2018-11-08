ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أسامة كمال: اتحاد علماء المسلمين إرهابي ومتطرف

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:11 ص
الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال
حسام الحارتي
قال الإعلامي أسامة كمال، إن قطر أطاحت بالقرضاوي من رئاسة اتحاد علماء المسلمين ودفعت بـ"الريسوني" خلفًا له، مشيرًا إلى أن دور القرضاوي بالنسبة لقطر انتهى عند هذا الحد وأطاحوا به.

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه لبرنامج "مساء dmc" والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن اتحاد علماء المسلمين يعتبر نموذجًا لكل ما هو متشدد ومتطرف، موضحًا أن أحد المواقع الإخبارية نشرت منذ أسبوع أن الدوحة تريد تجديد النشاط الإخواني للاتحاد عن طريق الإطاحة بالقرضاوي وتولية الريسوني بدلًا منه، وهو من أحد صقور جماعة الإخوان الذي يهاجم دول التحالف الرباعي من أجل استرضاء قطر.

وأردف الإعلامي أسامة كمال، قائلًا: "هذا الكيان يبعد تمامًا عن الدين ويميل أكثر للتطرف".
loading...

ترشيحاتنا

ضبط 5 أشخاص بتهمة الشروع فى قتل آخر بالإسكندرية.. فيديو

عمرو طلعت: مصر فازت بمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

ترامب يهاجم مراسل CNN على الهواء: أنتم أعداء الشعب.. فيديو

بائعة الخضار تفجر مفاجأة بخصوص أزمتها مع مجلس مدينة رأس البر.. فيديو

راموس يواصل مسيرة الدم ويتسبب في إصابة خطيرة للاعب فيكتوريا بلزن..فيديو

شاهد.. دموع رشيدة أول فلسطينية مسلمة في الكونجرس وسط زغاريد أنصارها

القبض على 3 إيرانيين بجوازات سفر إسرائيلية مزورة

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

نائب رئيس الترجي يكذب كاف ويكشف سبب تأخر طرح تذاكر نهائي أفريقيا

شوبينج بـ 16 مليون جنيه إسترلينى فى يوم واحد ..حكاية سيدة من المتجر إلى المغفر

التموين تغلق باب تحديث بيانات البطاقات خلال ساعات

شاهد.. أول إطلالة لـ شيماء سيف بعد شهر العسل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فيديو

سفير مصر بتونس يكشف حقيقة طلبه من الجماهير بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر
مصطفى الفقي يكشف السبب الرئيسي في الإساءة لنظام مبارك ..فيديو
مشجع زملكاوي يتمنى فوز الأهلي على الترجي ..فيديو
الأهلي والترجي.. ناقد رياضي: حكم نهائي إفريقيا ضعيف الشخصية ..فيديو
الفقي: ثورة 25 يناير كانت بحاجة إلى ظهور تيار سياسي وطني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟