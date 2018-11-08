منح 200 فدان بسيوة شهادة الزراعة العضوية وافتتاح مصنع جديد

تشهد فعاليات مهرجان التمور بواحة سيوة الذي انطلق أمس الأربعاء لمدة ثلاثة أيام بشرى لأهالى الواحة بمنح بعض الزراعات شهادة الزراعة العضوية.





وأوضح شعبان معرف، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه من المقرر منح 200 فدان شهادة الزراعة العضوية، وافتتاح مصنع جديد للتمور، واعتماد صنفي بلح المجدول والبرجي إلى جانب أصناف التمور المزروعة بالواحة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الرابع للتمور.



