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فن

نهال نبيل تشعل مهرجان الموسيقى العربية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:55 ص
النجمة نهال نبيل
النجمة نهال نبيل
قسم الفن
أشعلت النجمة "نهال نبيل" الفاصل الأول من الليلة السابعة ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين، المقام علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والذي يحمل اسم الفنانة الراحلة "شادية".

اعتلت "نهال" خشبة المسرح على أنغام أغنية "شباكنا ستايره حرير" للنجمة الكبيرة الراحلة "شادية"، بقيادة المايسترو "عماد الشاروني"، وسط ترحيب حار من الحاضرين، الذين حرصوا على حضور الحفل، واختتمت الفاصل الأول من الحفل بأغنية "اديش كان في ناس" للنجمة الكبيرة "فيروز"، وسط تصفيق حار من الحضور.

يذكر أن المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر، ويضم 43 حفلًا فنيًا على 7 مسارح هي "الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية، طنطا"، بمشاركة 72 فنان وفنانة من 8 دول عربية هي "مصر، السعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين، الأردن"، ووقع الاختيار على النجمة الراحلة "شادية" لتكون شخصية هذا العام.

كما يتم إهداء الدورة إلى روح كل من الموسيقار الراحل" ميشيل المصري"، وعازف الكمان "سعد محمد حسن".

نهال نبيل تشعل مهرجان الموسيقى العربية
نهال نبيل تشعل مهرجان الموسيقى العربية
نهال نبيل تشعل مهرجان الموسيقى العربية
نهال نبيل تشعل مهرجان الموسيقى العربية
نهال نبيل تشعل مهرجان الموسيقى العربية
نهال نبيل تشعل مهرجان الموسيقى العربية
نهال نبيل تشعل مهرجان الموسيقى العربية
نهال نبيل تشعل مهرجان الموسيقى العربية
نهال نبيل تشعل مهرجان الموسيقى العربية
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