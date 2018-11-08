أحمد السيد: صلاح محسن الأقرب لتعويض غياب أزارو في النهائي الإفريقي ..فيديو

وصف أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، مواجهة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا غدًا، الجمعة، بالصعبة، جراء الأحداث التي شهدتها مباراة الذهاب التي أقيمت في برج العرب الجمعة الماضية وانتهت بخسارة الضيوف بنتيجة 3-1.





وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة إمام ببرنامج «كورة بلس»، على قناة "صدى البلد"، أن أحداث مباراة الذهاب أدت إلى ارتفاع الجانب الحماسي لدى الجماهير واللاعبين وما سينعكس على مباراة إياب النهائي الإفريقي.





وطالب نجم النادي الأهلي، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بأن يخوض اللاعبين المباراة المقبلة بطريقته المعتادة في اللعب خلال المباريات السابقة مع ضرورة غلق المساحات أمام الخصوم.





وأشار إلى أن صلاح محسن الأقرب إلى تغطية غياب المغربي وليد أزارو الذي تعرض للإيقاف مباراتين على خلفية تمزيق قميصه في مباراة الذهاب، مع ضرورة استغلاله والاندفاع الهجومي للفريق التونسي الذي يسعى لتسجيل هدف في أول ربع ساعة، خاصة أن صلاح محسن مميز في تحركاته وسيسجل هدفا مبكرا.





ووجه "السيد"، رسالة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون بضرورة غلق أي فرص لمحاولات الترجي التونسي في تسجيل هدف مبكر حتى لا يدخل اللاعبين والجماهير في أجواء المباراة.



