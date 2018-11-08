القماش يوقع عقود تدريب المنيا ويخوض أول تدريب للفريق ..صور

وقع خالد القماش المدير الفني الجديد لنادي المنيا، عقود تدريب الفريق أمس، الأربعاء، برفقة حمدي عبدالوهاب المدرب العام الجديد، حتى نهاية الموسم الجاري.





جاء ذلك بحضور المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق.





وأكد "القماش"، حرصه الشديد على تحقيق النتائج المرجوة مع فريق نادي المنيا هذا الموسم، وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد، وتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.





كما حضر المدير الفني الجديد والمدرب العام تدريب الفريق اليوم على ملعب استاد جامعة المنيا، وتابعا التدريب على مدار ثلاث ساعات، وأكدوا للاعبين ضرورة الالتزام الكامل بالتدريب مواعيدها، وبذل قصارى الجهد لتحقيق الفوز بالمباريات وإسعاد جماهير النادي الوفية.





كما قدم مجلس إدارة النادي التهنئة للمدير الفني الجديد وأكدوا توفير الدعم الكامل طوال الموسم لتحقيق الانتصارات.



