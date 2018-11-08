افتتاح وحدة جديدة للقسطرة الطرفية لعلاج تصلب الشرايين بمستشفى جامعة المنصورة

أكد الدكتور مسعد سليمان رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة عقب افتتاح وحدة القسطرة التداخلية الطرفية لعلاج تصلب الشرايين الجديدة بمستشفى جامعة المنصورة أمس، الأربعاء، أن هذه الوحدة هى ثانى الوحدات الوحدات بالمستشفي الجامعي حالات القصور الحرج بالدورة الدموية والتي تنتج عن الاصابة بمرض تصلب الشرايين والذي تضاعفت نسبته في مصر نتيجة زيادة معدلات الإصابة بالسكري وكذلك ارتفاع نسبة المدخنين مما يؤدي بالتبعية إلى انسداد الشرايين الطرفية وحدوث غرغرينا بالأطراف.





وأضاف أن هناك خطوات دؤوبة لزيادة القدرة الاستيعابية لقسم جراحة الأوعية الدموية باستحداث مواقع أخرى ويليها التجهيز لثالث الوحدات بمستشفى النقاهة عما قريب اضافة الى قرب تدشين العمل بمركز جراحة الأوعية وجراحة القلب والصدر وهو الأول من نوعه في مصر حيث صمم ليكون الوجهة المتخصصة في هذا المجال لخدمة جميع سكان المحروسة ويهدف التعاون بين قسم جراحة الأوعية الدموية وإدارة الجامعة الي القضاء علي قوائم الانتظار في خلال سته اشهر على الاكثر حيث سيتم اجراء ٤٠٠ حالة لتنتهي قوائم الانتظار فى نهاية أبريل ٢٠١٩.





كما نوه الدكتور الشعراوى كمال مدير عام المستشفيات الجامعية بأن المستشفى الرئيسى يعمل بقدرة استيعابية 1500 سرير فى مختلف التخصصات وهو يمثل 50 % من مستشفيات جامعة المنصورة وعمل على تقديم الخدمات الطبية بشكل مجانى لكل مريض من محافظات الدلتا بل تمتد الخدمات الى محافظات أخرى.





وأشار الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب إلى التفوق النوعى لقسم جراحة الأوعية الدموية وهو تخصص هام ودقيق يعالج الآلاف من المرضى سنويا كما يتطور القسم باستمرار وهناك خبرات طبية متميزة فى هذا المجال.





وأضاف أن إدارة الجامعة على عاتقها توفير الدعم المالي واللوجيستي لتحقيق معادلة خدمة متميزة بأعلي مستوي من خبرات مدربة من اعضاء قسم جراحة الاوعية الدموية وكذلك تقليص الأعباء المالية على المواطنين وهي معادلة غاية في الصعوبة لارتفاع تكاليف هذه التقنيات الحديثة والتي تتراوح بين خمسون الى مائتي الف جنيه للمريض الواحد ويتم توفير الدعم المالي بالتعاون بين ادارة الجامعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي اضافة الى الجمعيات الخيرية والتبرعات





ومن جانبه أكد الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس الجامعة أن الوحدة تعد اضافة جديدة لقسم جراحة الاوعية الدموية لعلاج الآلاف من المرضى المترددين على القسم والتى تزايدت أعدادهم وهناك خطوات دؤوبة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من خلال التوسعات الجديدة بافتتاح هذه الوحدات كما سيتم قريبا افتتاح مركز جراحة الأوعية الدموية والذى يعد انفراجة كبيرة للمرضى والمزود بأحدث التجهيزات الطبية طبقا للمواصفات العالمية.



