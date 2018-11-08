طفلة تقتل رضيعا عمدا وتخرج بكفالة ..فيديو

حصلت طفلة، على براءتها بعد ارتكابها جريمة قتل لطفل رضيع بطريقة وحشية، في روضة أطفال في ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية.





فقد ألقت قوات الأمن، بالقبض على طفلة في العاشرة من عمرها، لقيامها بارتكاب جريمة قتل، حيث أقدمت الطفلة على قتل رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر، بإلقائه على الأرض وعندما بكى الطفل دفعته بقدميها وركلته عدة ركلات ثم قفزت على رأسه، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وحضرت الشرطة بعد تلقيها مكالمة هاتفية من إحدى المعلمات، لتدلي لهم بما شاهدته، لتنقل الشرطة الرضيع الذي غاب عن الوعي والدماء تتدفق من رأسه إلى المستشفى، ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذ حياة الرضيع.





وأوضح التحقيق الذي أجرته الشرطة مع باقي الأطفال، أن الطفلة اعتدت على الرضيع، كما أنها اعترفت بأنها ضربته وألقته على الأرض.





فيما تبين أن الطفلة تبنتها العائلة المالكة للروضة ونشأت بينهم، وفي يوم المحاكمة وجهت المحكمة للطفلة تهمة القتل العمد، وأمرت بكفالة قدرها 50 ألف دولار لإخراجها.