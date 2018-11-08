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303 ملايين جنيه إيرادات موانئ البحر الأحمر خلال 4 أشهر

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن غنيمة
استعرض اللواء هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للهيئة خلال الفترة من 1 /7 /2018 وحتى 31 /10 /2018، حيث حققت الهيئة إجمالي إيرادات بمبلغ 303 ملايين جنيه وفائض بقيمة حوالى 134 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى وتنفيذ 61% من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018 /2019 خلال أربعة أشهر.

تتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018 /2019 استكمال تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة الموانئ (نويبع – شرم الشيخ – سفاجا – الغردقة – السويس) وبناء وتوريد ( 2 ) قاطرة بحرية بقوة شد 70 طنًا، ومن المنتظر دخولها الخدمة مع بداية العام الجديد 2019 واستكمال بناء 2 قاطرة قوة شد 55 طنًا ولنش إرشاد لزيادة معدلات القطر والارشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.

وكذلك بناء وتوريد 2 مجموعة مكافحة التلوث البحرى كل مجموعة مكونة من "لنش مكافحة التلوث البحرى بالزيت و لنش خدمة مساعد و لنش جمع قمامة"، وحواجز عائمة ورفع كفاءة المساعدات الملاحية بموانئ السويس وسفاجا وكذا توريد وتركيب معدات تأمين الموانئ ضد خطر الإرهاب و2 سيارة إطفاء.

كما تم مخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة للموافقة على تدعيم الخطة الاستثمارية للهيئة بالتمويل الذاتى استكمال بعض المشروعات والبدء فى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الرصيف الجنوبي بميناء السويس وتطوير الساحات الخلفية للرصيف و انشاء منطقة انتظار الشاحنات خارج ميناء سفاجا و رفع كفاءة الارصفة البحرية والساحات الخلفية بميناء نويبع.

على جانب آخر تم مناقشة مشروع الموازنة العامة للهيئة ( جارية – استثمارية ) للعام المالى 2019 /2020 المقدرة بمبلغ اثنين مليار وخمسمائة وثلاثة وثمانين مليون جنيه.

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