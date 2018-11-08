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رياضة

الأهلي والترجي.. رئيس الاتحاد التونسي: 3000 أهلاوي في استاد رادس

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:35 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
كشف وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن السماح بزيادة عدد جماهير الأهلي التي ستحضر نهائي إفريقيا أمام الترجي في ملعب رادس.

وقال "الجريء"، لقناة "إم بي سي مصر"، "سمحنا بحضور جماهير الأهلي بعدد أكبر ما بين 2500 و3000 مشجع"، مؤكدًا أن الأمن التونسي سيؤمن أماكن جماهير الأهلي في ملعب رادس ليكونوا بخير قبل وأثناء وبعد المباراة.

وكشفت تقارير صحفية تونسية، عن إلغاء عقوبة الاتحاد الإفريقي على جماهير الترجي بغلق مدرج "الفيراج" بملعب رادس على خلفية أحداث الشغب في مواجهة بريميرو دي أجوستو الأنجولي في نصف النهائي.

وبذلك يحضر المباراة 60 ألف مشجع للترجي وهي السعة الكاملة لملعب رادس.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على الترجي في الذهاب قبل أيام بملعب برج العرب بثلاثية مقابل هدف.

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