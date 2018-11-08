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توك شو

منافسة شرسة بين المتسابقين في بطولة رالي السيارات الكهربائية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:44 ص
صدى البلد
توك شو
قال مصطفي أشرف، طالب بهندسة عين شمس، وأحد المتسابقين في رالي السيارات الكهربائية، إن قوانين المسابقة ترفض تغيير أي أجزاء من السيارة خلال السباق.

وأضاف "أشرف"، خلال حواره مع الإعلامي تامر بشير، ببرنامج «دوس بنزين»، على قناة "صدى البلد"، أن فريقه حقق مراكز متقدمة في المسابقات السابقة وينتظر السباق الوصول إلى السباق النهائي.

من جانبه أضاف محمد حسن، طالب بهندسة جامعة العاشر من رمضان، وأحد المتسابقين في رالي السيارات الكهربائية، أنه حقق المركز الثالث في التراك الأول للسابق، ومتوقع أن يحصد مركز متقدم في السابق.

كما قال السيد محمد، طالب بهندسة جامعة كفر الشيخ، إنه خاض تجربة جيدة في سباق رالي السيارات الكهربائية، من خلال المشاركة لأول مرة بعد النجاح في صناعة السيارة الكهربائية، متوقعا أن يحقق فريقه المركز الأول في سباق رالي السيارات الكهربائية.
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