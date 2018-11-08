خالد ميري: لا يوجد حدث عالمي بحجم منتدى الشباب ..فيديو

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة "الأخبار"، إن منتدى شباب العالم تحول إلى أهم حدث عالمي يجمع شباب العالم، ويعد نقلة كبيرة على مستوى التأثير والإقبال والمتابعة، ولا يوجد حدث عالمي يجمع الشباب بهذا الكم والعدد، موضحًا أنه تم مناقشة القضايا الخاصة بالمستقبل وصناعة قادة العالم والذكاء الاصطناعي، وتمكين المعاقين.





وأضاف "ميري"، في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "أون إي"، أن "الشباب المصري هم المستقبل وهناك إرادة سياسة واضحة لتمكينهم وإعدادهم لقيادة الدولة في المستقبل؛ حتى نصنع مستقبلًا أكثر عدلًا بشكل يضمن حقوق الجميع".





وتابع: "الشباب يميل إلى التغيير والتفكير ويتطلع إلى المستقبل، ونملك عملية تأهيل وتدريب مستمرة للشباب من خلال الأكاديمية الوطنية للتأهيل والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب".