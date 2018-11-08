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رامي جاد يكشف حقيقة إلغاء جمارك السيارات عام 2019

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:31 ص
صدى البلد
توك شو
قال رامي جاد، عضو مجلس إدارة شركة أميك، والمسئول عن العلاقات الحكومية، إن نسبة الجمارك المفروضة على السيارات ستصل إلى 0% عقب تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية. 

وأضاف "جاد"، خلال لقائه مع الإعلامي تامر بشير ببرنامج «دوس بنزين» على قناة "صدى البلد"، «لابد أن يتم إلغاء جمارك السيارات قبل 2019 التزاما بالاتفاقية»، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية اتخذ العام الماضي بعد تعويم الجنيه. 

وتابع عضو مجلس إدارة شركة أميك: «تعويم الجنيه من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار السيارات»، معربًا عن أمنيته بالوصول إلى مرحلة التوازن بين الدخل وسعر العملة خلال الفترة المقبلة.

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