حبس المتهمين في قضية الاعتداء على مدرسة القناة الإعدادية للبنات 4 أيام

قررت نيابة العرب، حبس المتهمين في قضية الاعتداء على مدرسة القناة الإعدادية للبنات أمس الأول، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.





كانت النيابة باشرت تحقيقاتها في واقعة اقتحام عدد من أولياء الأمور على إدارة مدرسة القناة الإعدادية بنات والعاملين والطالبات على خلفية مشاجرة بين بناتهم داخل المدرسة؛ مما اضطر الإدارة إلي الاستنجاد بأمن المديرية الذي قام بدوره باستدعاء النجدة لتحرير بلاغ ضد المعتدين عقب التحفظ عليهم داخل المدرسة.





واستمعت النيابة، إلى أقوال المتهمين وإدارة المدرسة والعاملين، وتابعت تفريغ الفيديوهات التي أُرفقت بالمحضر ورصدت الواقعة.





ومن جانبها أكدت عزة الشاعر مدير إدارة المدرسة، أنها أثناء متابعة اليوم الدراسي بالمبني البحري وصرف طالبات الصف الثالث عقب امتحان التجريبي سمعت صراعًا بالمبني الغربي وحالة من الهرج وعند توجهها للمكان فوجئت بحالة من الانهيار العاملين وشخصين يحاولان التعدى على الطالبات والعاملين برفقتهما سيدتان.





وأضافت الشاعر أنها بمعاونة المدرسين أغلقوا باب المدرسة وتحفظوا على الأشخاص وأخطرت أمن المديرية الذي جاء بدوره وأكمل الإجراءات وقام بتفريغ الكاميرات وأخطر النجدة والجهات الأمنية المختصة.