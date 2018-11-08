الغضبان: مؤتمر منتدى الشباب أكد ريادة مصر عالميا

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مؤتمر الشباب الذي عُقد في دورته الثانية بشرم الشيخ كمنتدى لشباب العالم، أكد ريادة مصر على المستوى العالمي والإقليمي، وأنها أرض السلام وملتقى الحضارات للعالم أجمع.





ونوه المحافظ، بأن الجيل الحالي من شباب مصر يحظي باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يسبق لرئيس مصري أن فتح باب الحوار أمام الشباب بهذا الشكل وأثمرت التجربة عن ظهور نماذج مشرفة وقمة في الوعي والنضج كانت تنتظر الفرصة التي أتاحها لهم الرئيس لإظهار قدراتهم وابداعاتهم.





كما أشار إلي الانطباعات والآراء الإيجابية التي أبداها شباب العالم عن مصر خلال مشاركتهم في المنتدي وهما سيكونون خير سفراء لنقل الصورة الإيجابية عن مصر كما هي دون رتوش وكما عايشوها بعد عودتهم إلى بلادهم.



