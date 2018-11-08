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القبض على 10 أشخاص في مشاجرة بالمولوتوف لخلافات الجيرة بالمنيا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمن رياض
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من فض مشاجرة بين عائلتين بقرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا، استخدم الطرفان خلالها قنابل المولوتوف؛ مما سبب حالة من الذعر بين الأهالي، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من فض الاشتباكات، وألقت القبض علي 10 متهمين من الجانبين.

كان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير المباحث، بوقوع اشتباكات بين عائلتين بقرية زاوية سلطان.

وعلي الفور انتقل العميد رأفت الحلواني، مأمور مركز المنيا، ونائبه المقدم محمود عرابي، والرائد أحمد يسري، رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد سامي، معاون أول المباحث لفض المشاجرة، حيث تبين وقوعها بين كل من طرف أول "محمد .ع"، 34 سنة، وشقيقه "أحمد"، 30 سنة، عاملين وباقي أفراد عائلته، مع طرف ثاني "حمادة .ع"، 37 سنة، وشقيقه "ممدوح"، 38 سنة، مزارعين، واستعانوا بباقي أفراد عائلته بسبب خلافات الجيرة واستخدم الطرفان خلالها قنابل المولوتوف. 

وعلى الفور تمكنت أجهزة الأمن من فض الاشتباكات، وألقت القبض على 10 متهمين من الجانبين، وتحرّر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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