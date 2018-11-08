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رياضة

علاء عزت: طائرات غريبة تتابع تدريبات الأهلي في تونس

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف الإعلامي علاء عزت، المرافق لبعثة الأهلي في تونس، عن أن طائرات غريبة كانت تحلق فوق الملعب الذي استضاف تدريبات الفريق الأحمر قبل موقعة الترجي المقرر لها غدًا، الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال "عزت"، فى تصريحات تليفزيونية، "سألنا عن أسباب تواجد تلك الطائرات، حيث تخوف جهاز الأهلي من أن تكون طائرات تجسس، ولكن الأمن التونسي أكد أنها طائرات تأمين للبعثة".

وأضاف "فندق إقامة الأهلي يشهد تواجدًا مكثفًا من قوات الأمن الخاصة بتونس"، مشيرًا إلى مروان محسن، الأقرب لقيادة هجوم الأهلي خلفًا لأزارو أمام الترجي.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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