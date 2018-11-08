932 مرشحا يخوضون انتخابات الجولة الأولى بكليات جامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، عن الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة والتي تقدم لها 1216 طالبًا وطالبة هذا العام، وبعد فحص طلبات الترشح أسفرت عن ترشح 989 مترشحًا بالكشوف المبدئية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم 144 طعنًا في المترشحين، وبفحص الطعون تم رفض 87 طلب طعن وقبول 57، ليصبح إجمالي الكشوف النهائية 932 مرشحًا يخوضون انتخابات الجولة الأولى بكليات جامعة المنيا العشرين.





وأضاف أن الدعاية الانتخابية ستبدأ صباح اليوم، الخميس، الثامن من نوفمبر بكليات الجامعة، على أن تجري انتخابات الإعادة في الثاني عشر من نفس الشهر.





كما ستجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الكليات يوم الثالث عشر من نوفمبر، وبالنسبة لانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة فسيتم إجراؤها يوم الخميس الموافق الخامس عشر من نوفمبر 2018.