أليجري: الهزيمة من مانشستر يونايتد مؤلمة ولكننا سنتأهل

وصف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق الكرة بناديـ يوفنتوس هزيمة فريقه في الوقت القاتل أمام مانشستر يونايتد بـ"الهزيمة المؤلمة".



وخطف مانشستر يونايتد الانتصار أمام يوفنتوس على ملعب الأخير بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة من المجموعة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.



وقال أليجري فى تصريحاته لقناة بي إن سبورت: "خسرنا أمام يونايتد بسبب الكرات الثابتة، وفي كرة القدم أنت لا تنتصر دائما، الهزيمة مؤلمة ومؤسفة بكل تأكيد ولكننا لعبنا بشكل جيد وكنا نقدر على التسجيل ولم نفعل ذلك، علينا تدارك الأخطاء".



وقلل أليجري من الهزيمة قائلا: "نحن سنتأهل في النهاية. الهزيمة مؤلمة وهذا مؤكد ولكننا سنتأهل ، "تفكيرنا الآن منصب على مواجهة ميلان بالدوري".