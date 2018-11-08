ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أليجري: الهزيمة من مانشستر يونايتد مؤلمة ولكننا سنتأهل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:53 ص
رونالدو
رونالدو
محمد رشاد
وصف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق الكرة بناديـ يوفنتوس هزيمة فريقه في الوقت القاتل أمام مانشستر يونايتد بـ"الهزيمة المؤلمة".

وخطف مانشستر يونايتد الانتصار أمام يوفنتوس على ملعب الأخير بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة من المجموعة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وقال أليجري فى تصريحاته لقناة بي إن سبورت: "خسرنا أمام يونايتد بسبب الكرات الثابتة، وفي كرة القدم أنت لا تنتصر دائما، الهزيمة مؤلمة ومؤسفة بكل تأكيد ولكننا لعبنا بشكل جيد وكنا نقدر على التسجيل ولم نفعل ذلك، علينا تدارك الأخطاء".

وقلل أليجري من الهزيمة قائلا: "نحن سنتأهل في النهاية. الهزيمة مؤلمة وهذا مؤكد ولكننا سنتأهل ، "تفكيرنا الآن منصب على مواجهة ميلان بالدوري".
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة.. كوب واحد من القهوة يوميا يحميك من هذه الأمراض

علاء عزت: طائرات غريبة تتابع تدريبات الأهلي في تونس

شيرين عبد الوهاب توجه صدمة لـ عمرو دياب فى آى تونز مصر

طفلة تقتل رضيعا عمدا وتخرج بكفالة ..فيديو

بدء حجز 60 ألف وحدة سكنية بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي اليوم

رئيس مسابقات الكاف يفجر مفاجأة بشأن عقوبة جماهير الترجي

خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية الأيام المقبلة.. فيديو

أسامة كمال عن نفق شرم الشيخ: فيه شغل كتير تحت وفوق الأرض

أبو العينين يزف بشرى سارة حول الطلب العالمي على السياحة المصرية.. فيديو

راموس يواصل مسيرة الدم ويتسبب في إصابة خطيرة للاعب فيكتوريا بلزن..فيديو

الأهلي والترجي.. رئيس الاتحاد التونسي: 3000 أهلاوي في استاد رادس

استجابة لصدى البلد.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة نظافة بمحطة الملك فؤاد الأثرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فيديو

خالد ميري: لا يوجد حدث عالمي بحجم منتدى الشباب ..فيديو
طارق الأدور يعلن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي ..فيديو
سفير مصر بتونس يكشف حقيقة طلبه من الجماهير بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر
مصطفى الفقي يكشف السبب الرئيسي في الإساءة لنظام مبارك ..فيديو
مشجع زملكاوي يتمنى فوز الأهلي على الترجي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟