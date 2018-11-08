ميدو: مورينيو أثبت أنه مدرب لا يستهان به

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي أن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أثبت أنه مدرب مميز.





وكتب "ميدو"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مانشستر لم يقدم مباراة كبيرة ولكن مورينهو أثبت مرة أخرى أنه مدرب لا يستهان به دخول فيلايني وراشفورد وماتا كان سببًا رئيسيًا في تحويل النتيجة، وتغيير استراتيجية اللعب باستخدام الكرات الطويلة على فيلايني اجبر دفاع اليوفي على التأخر ١٠ أمتار وارتكاب أخطاء حول منطقة الجزاء تسببت في الهدفين".



