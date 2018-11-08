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أخبار العالم

دعوات في تونس لإطلاق عملة جديدة للخروج من المأزق الاقتصادي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:10 ص
صدى البلد
حسن محرم
تزايدت دعوات إطلاق عملة تونسية جديدة للقضاء على الاقتصاد الموازي الذي يرى خبراء أنه يقارب 50% من الإنتاج الإجمالي التونسي.

وذكر موقع "وات" التونسي، أن بعض الخبراء في المجال الاقتصادي دعوا إلى إصدار عملة تونسية جديدة للقضاء على السوق السوداء والاقتصاد الموازي.

غير أن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، استبعد فاعلية هذه الفكرة الجديدة كحل للقضاء على القطاع الموازي.

وأوضح "العباسي"، أنه "لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة بمثل هذا الإجراء"، مشيرا إلى أن تطوير معاملات الاقتصاد المنظم هو الوسيلة الوحيدة الفعالة والتي تسمح باندماج تجار السوق الموازية.

وأضاف على هامش انعقاد القمة المصرفية المغاربية، التي تنظمها تونس أمس، الأربعاء، "لما ينشط هؤلاء التجار في السوق الموازية؟ لأنه ربما لم يجدوا الطريق التي تمكنهم من الالتحاق بالاقتصاد المنظم".
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