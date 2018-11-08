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منوعات

شركة تجبر موظفيها على شرب البول وأكل الصراصير

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:52 ص
صدى البلد
نهى حمدي
أصدرت محكمة صينية حكمًا بسجن مسئولين في شركة لقيامهم بعاقبة الموظفين الذين فشلوا في تحقيق المبيعات المطلوبة بتناول البول وأكل الصراصير.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للموظفين وهم يشربون سائلًا أصفر، إضافة إلى أنه يتم جلدهم بالحزام، وبناء على هذا المقطع تحركت الشرطة وألقت القبض على المسئولين بحسب ما ذكر موقع "بي بي سي".

ووفقًا لعدد من التقارير الصينية فقد طلب من الموظفين أن يأكلوا صراصير في حالة فشلهم في تحقيق المبيعات المطلوبة منهم، كما أوضحت مقاطع فيديو أخرى الموظفون بشركة ترميم منازل بمدينة "قويتشو" شرقي الصين، وهم يشربون سائلا أصفر من كوبيات بلاستيكية ويضعون أيديهم على أنفهم.

ليس هذا فحسب بل للشركة أشكال أخرى للتعذيب وهي إجبار الموظفين على شرب ماء المرحاض والخل وحلق الشعر، كل هذا وسط تكتم من الموظفين خوفًا من طردهم من العمل، ليحصل المسئولون على حكم بالسجن لمدة تتراوح من 5 لـ 10 أيام.
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