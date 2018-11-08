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رياضة

مورينيو يفسر سبب استفزازه لجماهير يوفنتوس

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:31 ص
مورينو
مورينو
محمد رشاد
فسّر جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، سبب فرحته بشكل ساخر من جماهير يوفنتوس عقب انتصاره على فريق السيدة العجوز في عقر داره بهدفين لهدف.

وقال "مورينيو"، في تصريحاته لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة، "احتفلت بهذه الطريقة لأنني فزت بمباراة كبيرة، هل تعرفون ماذا حدث طوال 84 دقيقة؟ الجمهور ظل يسب أمي وهي تجلس في المنزل، والحماس كان كبيرًا ولا أستطيع أن أصمت أمام من يسبني".

وبسؤاله "هل ذلك الانتصار يغير من شكل موسم يونايتد؟"، رد المدرب الملقب بـ الاستثنائي باقتضاب: "لعبنا مباراة جيدة وهذا شيء سعيد لنا".

وعن أحداث المباراة تحدث المدرب البرتغالي "يجب أن نتحدث عن 84 دقيقة كانت فيها كرة قدم من طراز رفيع، كلا الفريقين لعبا بشكل مميز من أجل الفوز وكلينا حاول الاستحواذ على الكرة".

وتابع: "حتى لو لم نفز في النهاية كنت سعيدًا بفريقي، ولكننا فزنا وظفرنا بثلاث نقاط هامة للغاية في مجموعة صعبة تضم يوفنتوس وفالنسيا".

وأتم مورينيو "من مباراتين في إنجلترا حققنا نقطة واحدة، وخارج ملعبنا ظفرنا بست نقاط الآن يجب أن نفوز في ملعبنا أمام يانج بويز لنتأهل للدور التالي".

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