جوارديولا: كان على رحيم أن يخبر الحكم بعدم صحة ركلة الجزاء

قال بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، إنه لا يحب أن يسجل فريقه هدفا أو أن يحصل على ركلة جزاء بنفس الطريقة التي حصل عليها رحيم ستيرلينج أمام شاختار دونتسك.





سيتي اكتسح شاختار بسداسية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من المجموعة الأخيرة، فى لقاء شهد سقوط رحيم ستيرلينج بفعل اصطدام قدمه في الأرض، ولكنه خدع حكم المباراة ليحصل على ركلة جزاء.





وقال جوارديولا عن لقطة رحيم بقناة بي إن سبورت: "لقد أدركنا أنها ليست ركلة جزاء، رحيم كان عليه أن يخبر الحكم بذلك. نحن لا نحب أن نسجل بتلك الطريقة".



