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رياضة

جوارديولا: كان على رحيم أن يخبر الحكم بعدم صحة ركلة الجزاء

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:51 ص
لقطة سقوط رحيم سترلينج
لقطة سقوط رحيم سترلينج
محمد رشاد
قال بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، إنه لا يحب أن يسجل فريقه هدفا أو أن يحصل على ركلة جزاء بنفس الطريقة التي حصل عليها رحيم ستيرلينج أمام شاختار دونتسك.

سيتي اكتسح شاختار بسداسية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من المجموعة الأخيرة، فى لقاء شهد سقوط رحيم ستيرلينج بفعل اصطدام قدمه في الأرض، ولكنه خدع حكم المباراة ليحصل على ركلة جزاء.

وقال جوارديولا عن لقطة رحيم بقناة بي إن سبورت: "لقد أدركنا أنها ليست ركلة جزاء، رحيم كان عليه أن يخبر الحكم بذلك. نحن لا نحب أن نسجل بتلك الطريقة".

وواصل "جميعنا نعرف تقنية الفيديو وما تفعله. علينا الآن مساعدة الحكام لكي لا يرتكبوا أي أخطاء ، المباريات الآن أصبحت سريعة للغاية وعلينا مساعدة الحكام"
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