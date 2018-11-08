الأهلي والترجي.. إجراءات أمنية مشددة لتأمين نهائي دوري الأبطال

عقدت الشرطة التونسية اجتماعا مطولا مساء أمس، الأربعاء، لوضع إجراءات مشددة لتأمين مباراة الترجي التونسي والنادي الأهلي في إياب نهائي دوري رابطة الأبطال الإفريقية للأندية غدًا، الجمعة.





وبحسب موقع "باب نت" التونسي، فإن اجتماعًا عُقد في مقر وزارة الداخلية التونسية، تحت إشراف الوزير هشام الفراتي، بحضور عدد من القيادات الأمنية للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية للقاء النهائي في دوري رابطة الأبطال الإفريقية للأندية.





وتناول الاجتماع مناقشة أهم الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة لتأمين هذه المباراة.





وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لضمان حسن سير هذه التظاهرة الرياضية في جميع مراحلها.



