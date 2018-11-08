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رياضة

مانشستر يونايتد يكرر إنجازه التاريخي أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:31 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
تلقى فريق يوفنتوس الإيطالي، صدمة قوية بعد خسارته أمام جماهيره على ملعب "أليانز ستاديوم"، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنتيجة 1-2، بالجولة 4 من المجموعة الثامنة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، تعتبر هذه الخسارة الثالثة لليوفي على ملعبه في دور المجموعات، منذ خسارته أمام بايرن ميونخ، عام 2009، بنتيجة 1-4، وسقوطه أمام مان يونايتد، عام 1999، بنتيجة 2-3.

وباتت هذه المرة الأولى، التي يعود فيها الشياطين الحمر، من تأخره بهدفين إلى فوز في آخر 5 دقائق من المباراة، منذ فوزه بنهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة 1999، أمام بايرن ميونخ، تحت قيادة المدرب السير أليكس فيرجسون.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، بهذا الفوز إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما واصل يوفنتوس تصدره بـ9 نقاط في المجموعة الثامنة.
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