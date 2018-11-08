مانشستر يونايتد يكرر إنجازه التاريخي أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

تلقى فريق يوفنتوس الإيطالي، صدمة قوية بعد خسارته أمام جماهيره على ملعب "أليانز ستاديوم"، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنتيجة 1-2، بالجولة 4 من المجموعة الثامنة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، تعتبر هذه الخسارة الثالثة لليوفي على ملعبه في دور المجموعات، منذ خسارته أمام بايرن ميونخ، عام 2009، بنتيجة 1-4، وسقوطه أمام مان يونايتد، عام 1999، بنتيجة 2-3.





وباتت هذه المرة الأولى، التي يعود فيها الشياطين الحمر، من تأخره بهدفين إلى فوز في آخر 5 دقائق من المباراة، منذ فوزه بنهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة 1999، أمام بايرن ميونخ، تحت قيادة المدرب السير أليكس فيرجسون.



