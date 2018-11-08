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طريقة عمل شكشوكة خضراوات بأسهل الخطوات

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:28 ص
شكشوكة خضروات
شكشوكة خضروات
هاجر هانئ
شكشوكة خضراوات من الأطباق التى يمكنك تقديمها على مائدة الإفطار أو العشاء فهى من الأكلات الخفيفة التى تتميز بفوائدها العديدة، لذا نقدم لكم طريقة تحضيرها من مطبخ الشيف منال العالم. 

المقادير 
3 ملعقة كبيرة زيت
حبة متوسطة بصل شرائح
10 فص ثوم
ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم
حبة متوسطة بطاطس مكعبات
2 حبة متوسطة جزر مكعبات
حبة متوسطة فلفل أحمر حلو مكعبات
حبة متوسطة فلفل أخضر حلو مكعبات
1 رأس متوسط قرنبيط زهرات صغيرة
1 قرن فلفل حار مفروم
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة بهار مشكل
1/2 ملعقة صغيرة كركم
1/4 ملعقة صغيرة هيل
1 كوب عصير طماطم
1 كوب مرق 

طريقة التحضير
ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.
أحضري طبق فرن متوسط الحجم مناسب للتقديم على المائدة
في مقلاة واسعة ضعي مقدار ملعقة كبيرة من الزيت. ضعي المقلاة على نار قوية. أضيفي البصل، الثوم والزنجبيل. باستعمال ملعقة خشبية قلبي البصل لعدة ثواني على نار قوية ثم ضعي في الطبق.
أضيفي مقدار ملعقة من الزيت في المقلاة. أضيفي البطاطس، الجزر، الفلفل، القرنبيط والفلفل الحار. قلبي الخضروات على نار قوية لعدة ثواني لتتحمص ثم أضيفي على البصل في الطبق.
أضيفي بقية الزيت في المقلاة. أضيفي الملح، البهار، الكركم والهيل. قلبي البهارات لعدة ثواني ثم أضيفي عصير الطماطم والمرق. قلبي المواد إلى أن تغلي ثم أسكبي على الخضروات في الطبق. غلفي الطبق بقطعة من ورق الألمينوم.
ضعي شكشوكة الخضروات في الفرن لمدة ٤٠ دقيقة إلى أن تنضج الخضروات جيدا.
قدمي شكشوكة الخضروات مع اللحوم المشوية.
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