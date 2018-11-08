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طلب إحاطة للغول بشأن إعفاء شحنات سكر مستورد

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
طلب إحاطة للغول بشأن
طلب إحاطة للغول بشأن إعفاء شحنات سكر مستورد
يوسف رجب
تقدم النائب محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن قرار الأخير إعفاء شحنات من السكر المستورد لصالح بعض رجال الأعمال.

قال "الغول"، فى طلبه المقدم لرئيس المجلس، هل تم التنسيق مع وزير التموين لمعرفة مدى تضرر المنتج المحلى؟ وهل هناك احتياج فعلى لمثل هذه الشحنات الآن؟ وهل هناك جهة معينة أمدت الوزير بمعلومات عن الحاجة الماسة لإستيراد هذه الشحنات من السكر المستورد؟.

تابع "الغول"، فى الأخير إنى أتساءل لماذا أول قرار يتخذه وزير الصناعة أيا كان فور جلوسه على كرسى الوزارة هو إعفاء جمركى لشحنات من السكر المستورد ؟.
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