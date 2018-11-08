أسرار العلاقات الأسرية تكشفها داليا فكري في حفل توقيع رواية تاليا ورفيق

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، فى السادسة من مساء اليوم، الخميس، حفل توقيع ومناقشة الرواية الاجتماعية " تاليا ورفيق" للكاتبة الصحفية داليا فكري، صرح بذلك د. نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة.





وأشار " حلمى"، إلى أن الرواية تناقش معظم قضايا النساء في العالم العربي ضمن إطار اجتماعي شيق، ومن ضمن تلك القضايا التي تناقشها الكاتبة هي قضايا الاغتصاب الزوجي، والعنف الزوجي، والخيانة، والطلاق، والختان، والإجهاض وغيرها من القضايا الهامة التي تواجه المرأة.





وتشير الكاتبة داخل روايتها إلى التأثير النفسي السيئ الذي يقع على عاتق النساء من جراء التعامل مع تلك القضايا وتهميشها واللوم المجتمعي الدائم عليهن، كما تأخذ الرواية منحنى رصد حب الامتلاك الذي تعاني منه معظم النساء.





الجدير بالذكر أن داليا فكري، كاتبة صحفية متخصصة في مجال المرأة كتبت في العديد من الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية، ومؤسسة مبادرة "صرخة" المناهضة للتحرش، كما شاركت في كتابة وإخراج أفلام قصيرة لمعهد جوتة الألماني ومهرجان سينما الموبايل، وشاركت في إعداد وتوثيق العديد من القضايا الخاصة بالمرأة والأسرة للمجلس القومي للمرأة وبعض المؤسسات الحقوقية وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من عدة مؤسسات مصرية عن مناقشتها العديد من القضايا التي تخص المرأة والأسرة.



