الأهلى والترجي.. الاتحاد التونسي: 60 ألف متفرج في نهائي راداس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن 60 ألف شخص سيحضرون المباراة النهائية في رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، بين الأهلي والترجي غدًا، الجمعة.





وأوضح رئيس الاتحاد التونسي، وديع الجريء، أنه تم رفع العقوبة على جماهير فيراج الترجي، وبهذا فإن جماهير الترجي ستكون موجودة بالعدد الأقصى المسموح به، وهو 60 ألف متفرج، في المباراة بين الترجي والأهلي، وفق ما نقل موقع "باب نت" التونسي.





وأشار "الجريء"، إلى أن الاتحاد الإفريقي تجاوب بشكل سريع وفعّال مع طلبات الاتحاد التونسي لكرة القدم بالتنسيق مع إدارة الترجي برفع العقوبة على مدرجات الفيراج بلمعب رادس، مشيرا إلى أنه تبقى العقوبة المادية المفروضة على النادي بقيمة 300 ألف دولار، بعد أعمال شغب وقعت ضد جمهور أول أغسطس الأنجولي.