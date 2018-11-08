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أخبار العالم

بلومبيرج: الإمارات تنشئ قاعدة في صومالي لاند لتأمين مدخل باب المندب

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:57 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشفت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، أن الإمارات سوف تفتتح أول قاعدة عسكرية لها في منطقة صومالي لاند "أرض الصومال" في يونيو المقبل، وسوف تضم هذه القاعدة أنظمة مراقبة.

ونقلت الشبكة عن دبلوماسي منخرط في محادثات بشأن هذه القاعدة، أن هذه القاعدة ستشكل نقلة نوعية للوجود العسكري للإمارات في منطقة القرن الإفريقي؛ من أجل المساعدة لحماية تدفق التجارة عبر مضيق باب المندب، الذي يعد ممرًا هامًا لشاحنات النفط عبر طريق قناة السويس.

وأشارت "بلومبيرج"، إلى أن الإمارات اختارت هذه المنطقة الاستراتيجية من أجل دعم الحرب التي تقودها السعودية ضد ميليشيات الحوثي في اليمن.

وبينت الشبكة أن نظام المراقبة في القاعدة سيتم استخدامه لحماية القاعدة التي ستقع في مدينة بربرا ذات الميناء، وستراقعب أرض بمساحة 800 كلم على الشاطئ، وفق ما قال السفير السابق للصومال في الإمارات باشي أويل عمر.

وتابع باشي بالقول أن القاعدة العسكرية للإمارات سوف تساعد المنطقة بأكملها، بداية ضد القرصنة والصيد غير القانوني والإغراق بالسم".

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