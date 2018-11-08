فرق ثقافة الإسكندرية لذوي الاحتياجات الخاصة تحتفل بعيد الطفولة

تقام الاحتفالية ضمن نشاط قسم التمكين الثقافي بالفرع، وتتضمن الفعاليات عرضا فنيا لفرقة ذوي الإحتياجات الخاصة بقيادة كابتن مصطفى الروش، إلى جانب عرض فني آخر لفرقة الرواد لعرائس الماريونت بقيادة الفنان هشام صبرت.





تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسكندرية احتفالية فنية بمناسبة عيد الطفولة، وذلك اليوم الخميس 8 نوفمبر الجارى فى العاشرة صباحًا بقصر ثقافة الشاطبي.جدير بالذكر أن فرقة ذوي الاحتياجات الخاصة قصر ثقافة الشاطبي وتكونت عام 2013، تتكون من 35 عضوًا تتنوع إعاقتهم ما بين الذهنية والسمعية، تم اعتمادها من قبل الهيئة عام 2015، أما فرقة الرواد فتكونت عام 2009 ، تتكون من 11 عضوًا من ذوى الاحتياجات الخاصة المختلفة، تتراوح أعمارهم بين 11 و26 سنة، وتعد فرقة عرائس الماريونت الأولى المعتمدة على مستوى الجمهورية "فئة ذوي الاحتياجات الخاصة" تم اعتمادها عام 2018 بعد 9 سنوات من العمل والتنقل على مختلف مسارح الإسكندرية وأصبحت تابعة لقصر ثقافة الأنفوشي.