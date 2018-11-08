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رئيس المصري الأسبق يتقدم لمنصب النائب الأول قبل غلق باب الترشح

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:58 ص
رئيس المصري الأسبق
رئيس المصري الأسبق يتقدم علي منصب النائب الأول
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
علم "صدى البلد"، أن ياسر يحيي رئيس النادى المصري الأسبق أنهى أوراق ترشحه المطلوبة للتقدم للانتخابات على مقعد نائب أول رئيس النادى الشاغر باستقالة اللواء ياسر سالم والذي أعلنت إدارة النادى فتح باب الترشح عليه.

وأكد "يحيي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه حمل على عاتقه خدمة النادي من أي موقع من أجل الاستقرار وإسعاد جماهير بورسعيد العاشقة لناديها.

وأضاف أنه كان صاحب قرار عودة المصرى للعب في بطولة الدوري في توقيت عصيب.

وقال رئيس النادي المصري الأسبق، بذلت قصارى جهدى لخدمة النادى كنائب كامل أبوعلي وخلال رئاسة النادى عقب أحداث استاد بورسعيد في توقيت رفض فيه الجميع من الرياضيين وأعضاء الجمعية العمومية تولي المنصب.

هذا ولم يتقدم حتى اليوم الأخير سوى مرشح وحيد على منصب العضوية مع ترقب لزيادة عدد المترشحين في اليوم الأخير انتظارًا من البعض لمتابعة الأسماء المرشحة لحسم موقف ترشحه.

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