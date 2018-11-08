انطلاق الجولات التوعوية للجنة العليا للتصنيفات الدولية بـ علوم طنطا

انطلقت أمس أولى جولات اللجنة العليا للتصنيفات الدولية بكلية العلوم جامعة طنطا بحضور الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد الكلية، وأعضاء اللجنة وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



دعا الدكتور عبد العزيز عبد الدايم خلال كلمته أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى ضرورة تكاتف الجهود والاهتمام بتنفيذ معايير التصنيفات العالمية التي أصبحت ضرورة حتمية ومتطلب لا غنى عنه للجامعات.



ومن جانب آخر قدمت الدكتورة دينا عبد الهادي مدير وحدة البوابة الالكترونية بالجامعة عرضًا تناولت خلاله شرح التصنيفات العالمية المختلفة والمعايير التي يعتمد عليها كل تصنيف، كما أوضحت الطرق والخطوات التي يمكن تنفيذها فعليًا بحيث تؤتى بثمارها لرفع ترتيبها ومنافستها بين نظيرتها في المرحلة القادمة.