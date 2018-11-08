ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انطلاق الجولات التوعوية للجنة العليا للتصنيفات الدولية بـ علوم طنطا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:58 ص
انطلاق الجولات التوعوية
انطلاق الجولات التوعوية للجنة العليا للتصنيفات الدولية
احمد علي
انطلقت أمس أولى جولات اللجنة العليا للتصنيفات الدولية بكلية العلوم جامعة طنطا بحضور الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد الكلية، وأعضاء اللجنة وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

دعا الدكتور عبد العزيز عبد الدايم خلال كلمته أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى ضرورة تكاتف الجهود والاهتمام بتنفيذ معايير التصنيفات العالمية التي أصبحت ضرورة حتمية ومتطلب لا غنى عنه للجامعات.

ومن جانب آخر قدمت الدكتورة دينا عبد الهادي مدير وحدة البوابة الالكترونية بالجامعة عرضًا تناولت خلاله شرح التصنيفات العالمية المختلفة والمعايير التي يعتمد عليها كل تصنيف، كما أوضحت الطرق والخطوات التي يمكن تنفيذها فعليًا بحيث تؤتى بثمارها لرفع ترتيبها ومنافستها بين نظيرتها في المرحلة القادمة.
loading...

ترشيحاتنا

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

الرجال المستقرون في علاقاتهم الزوجية معرضون للإصابة بالصلع

سفيرنا في تونس: تحديد مكان لتجمع مشجعي الأهلي قبل الذهاب للمباراة

خالد ميري: لا يوجد حدث عالمي بحجم منتدى الشباب ..فيديو

رامي جاد يكشف حقيقة إلغاء جمارك السيارات عام 2019

رونالدو يفتتح التسجيل ليوفنتوس أمام مانشستر يونايتد بدوري الأبطال.. فيديو

وزيرة خارجية النمسا تكشف سبب حديثها بالعربية أمام الأمم المتحدة.. فيديو

أحمد السيد: صلاح محسن الأقرب لتعويض غياب أزارو في النهائي الإفريقي ..فيديو

رونالدو يضيف رقما جديدا لسجلاته في دوري الأبطال

سفير مصر بتونس يكشف حقيقة طلبه من الجماهير بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر

طفلة تقتل رضيعا عمدا وتخرج بكفالة ..فيديو

أبرزها الكرفس والمانجو والأفوكادو.. 10 أطعمة تخلصك من التوتر في العمل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

سفيرنا في تونس: طلبي من الجمهور بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر كذب.. ومدرجات الأهلي مؤمنة بالكامل
سفيرنا في تونس: تحديد مكان لتجمع مشجعي الأهلي قبل الذهاب للمباراة
خالد ميري: لا يوجد حدث عالمي بحجم منتدى الشباب ..فيديو
طارق الأدور يعلن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي ..فيديو
سفير مصر بتونس يكشف حقيقة طلبه من الجماهير بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟